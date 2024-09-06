​Україна експортувала у серпні рекордну кількість товарів за весь період війни

Цифра сягнула майже 3,2 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у липні.

У серпні цього року Україна експортувала товарів майже на $3,2 млрд - це другий рекордний показник за обсягом і вартістю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило Міністерство економіки з посиланням на першу віцепрем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Цифра на 6,4% більша, ніж у липні та на 17,5% більше за серпень 2023 року.

В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:

ріпаку — 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;

пшениці — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;

олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;

кукурудзи — 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;

ячменю — 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;

м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.

Серед промислової продукції переважали:

руди та концентрати залізні — 2,51 млн тонн, на $201,4 млн;

напівфабрикати із заліза — 198,5 тис. тонн на $99,9 млн;

прокат плоский — 139,7 тис. тонн на $82,4 млн;

труби з чорних металів — 38 тис. тонн на $54,6 млн.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.