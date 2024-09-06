​Україна експортувала у серпні рекордну кількість товарів за весь період війни

У серпні цього року Україна експортувала товарів майже на $3,2 млрд - це другий рекордний показник за обсягом і вартістю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомило Міністерство економіки з посиланням на першу віцепрем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Цифра на 6,4% більша, ніж у липні та на 17,5% більше за серпень 2023 року.
В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:
- ріпаку — 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;
- пшениці — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;
- олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;
- кукурудзи — 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;
- ячменю — 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;
- м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.
Серед промислової продукції переважали:
- руди та концентрати залізні — 2,51 млн тонн, на $201,4 млн;
- напівфабрикати із заліза — 198,5 тис. тонн на $99,9 млн;
- прокат плоский — 139,7 тис. тонн на $82,4 млн;
- труби з чорних металів — 38 тис. тонн на $54,6 млн.
Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.