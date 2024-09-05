Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон

Завтра на аукціон виставлять 20 дороговартісних годинників Медведчука. Реалізовуватимуть їх на Прозорро.Продажі. Загальна оцінка всіх 20 лотів – 10,6 млн грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Раніше Нацагентство прийняло 20 годинників і передало їх організатору торгів – ТОВ "Полонекс", а сьогодні АРМА представило колекцію годинників потенційним учасникам конкурсу.

Фото: АРМА Огляд годинника Медведчука, який виставлять на аукціон

"Сьогодні ми забезпечили доступ до цих активів для покупців, експертів, журналістів та громадськості. Кожен міг особисто оглянути годинники, серед яких справжні ексклюзиви – Breguet, Patek Philippe, Dolce & Gabbana та інші", – зазначила Дума і додала, що експерти були здивовані унікальними характеристиками деяких екземплярів.

"Наприклад, золотий корпус Dolce & Gabbana чи дзеркальні серійні номери Breguet - такі особливості рідкість навіть для цих преміальних брендів", – розповіла вона.

Фото: АРМА Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон

Після продажу ці кошти підуть до держбюджету та на військові облігації.