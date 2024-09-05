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Завтра на аукціон виставлять 20 дороговартісних годинників Медведчука

Аукціон пройде на Прозорро.Продажі.

Завтра на аукціон виставлять 20 дороговартісних годинників Медведчука
Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон
Фото: АРМА

Завтра на аукціон виставлять 20 дороговартісних годинників Медведчука. Реалізовуватимуть їх на Прозорро.Продажі. Загальна оцінка всіх 20 лотів – 10,6 млн грн. 

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Раніше Нацагентство прийняло 20 годинників і передало їх організатору торгів – ТОВ "Полонекс", а сьогодні АРМА представило колекцію годинників потенційним учасникам конкурсу.

Огляд годинника Медведчука, який виставлять на аукціон
Фото: АРМА
Огляд годинника Медведчука, який виставлять на аукціон

"Сьогодні ми забезпечили доступ до цих активів для покупців, експертів, журналістів та громадськості. Кожен міг особисто оглянути годинники, серед яких справжні ексклюзиви – Breguet, Patek Philippe, Dolce & Gabbana та інші", – зазначила Дума і додала, що експерти були здивовані унікальними характеристиками деяких екземплярів. 

"Наприклад, золотий корпус Dolce & Gabbana чи дзеркальні серійні номери Breguet - такі особливості рідкість навіть для цих преміальних брендів", – розповіла вона.

Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон
Фото: АРМА
Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон

Після продажу ці кошти підуть до держбюджету та на військові облігації. 

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