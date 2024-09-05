Завтра на аукціон виставлять 20 дороговартісних годинників Медведчука. Реалізовуватимуть їх на Прозорро.Продажі. Загальна оцінка всіх 20 лотів – 10,6 млн грн.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Раніше Нацагентство прийняло 20 годинників і передало їх організатору торгів – ТОВ "Полонекс", а сьогодні АРМА представило колекцію годинників потенційним учасникам конкурсу.
"Сьогодні ми забезпечили доступ до цих активів для покупців, експертів, журналістів та громадськості. Кожен міг особисто оглянути годинники, серед яких справжні ексклюзиви – Breguet, Patek Philippe, Dolce & Gabbana та інші", – зазначила Дума і додала, що експерти були здивовані унікальними характеристиками деяких екземплярів.
"Наприклад, золотий корпус Dolce & Gabbana чи дзеркальні серійні номери Breguet - такі особливості рідкість навіть для цих преміальних брендів", – розповіла вона.
Після продажу ці кошти підуть до держбюджету та на військові облігації.
- У серпня агентство отримало незалежну оцінку цих годинників. Найдорожчі серед них – це Breguet 4416K за 1 859 013 грн та Patek Philippe за 1 271 503 грн.
- АРМА передасть 148 картин Віктора Медведчука національному музею, а ті, що не становлять значної культурної цінності, продадуть.
- Крім цього, агентство отримало в управління земельні ділянки Медведчука-Козака в Києві.
- Також державі передано “нову партію” майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн. Йдеться про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові.