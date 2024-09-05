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АРМА стягнуло 2,1 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із РФ

Працюють над списанням ще близько пів мільярда гривень.

АРМА стягнуло 2,1 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із РФ
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. 

Наразі АРМА у спільній взаємодії з ДБР вже провело ряд заходів, результатом яких стало списання 2 млрд 120 млн, які знаходились на рахунках компаній, що займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

Також працюють над списанням ще близько пів мільярда гривень з рахунків в інших банках.

Відтак, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10  млрд грн.

Агентство найближчим часом направить ці кошти на купівлю військових облігацій.

АРМА вже закупило Військових облігацій (ОВДП) на 5,5 млрд грн, в тому числі 31 млн дол США та здійснюються заходи з придбання ОВДП на 6,5 млн євро на аукціоні Міністертва фінансів Украіни, який запланований на 10.09.2024.

Нещодавно АРМА анонсувало вдосконалення Реєстру арештованих активів.

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