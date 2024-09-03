Україна готується вийти із укладених в рамках СНД договорів з Росією та Білоруссю

Україна готується вийти із договорів, укладених із Росією та Білоруссю в рамках СНД.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проект Закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених Урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав", – написав він.

Законопроектом пропонується припинити дію ряду міжнародних договорів України, укладених Урядом України з урядами РФ, РБ. Крім цього, проектом Закону пропонується здійснити вихід України з ряду міжнародних договорів України, укладених Урядом України в рамках Співдружності Незалежних Держав, зокрема:

з Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів.

з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав.

з Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень.

з Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.

Також пропонується денонсувати Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчинену 23.12.1993 в м. Ашгабаті та ратифіковану Законом України від 14.03.1995 N 100/95-BP.