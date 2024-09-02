Росіяни обстріляли офіс Норвезької церковної допомоги

"Цивільні особи не є законними цілями".

У ніч на 2 вересня під час російського обстрілу пошкоджень зазнав офіс Норвезької церковної допомоги.

Про це повідомляють в МЗС Норвегії у мережі "Х".

У МЗС Норвегії засудили масовану атаку РФ по Україні у ніч на 2 вересня і повідомили, що під час ворожого обстрілу пошкоджень зазнав офіс Норвезької церковної допомоги.

"Невинні українські школярі та інші цивільні особи страждають від жорстоких хвиль нападів Росії на Київ та решту території країни, що відбуваються останнім часом", – ідеться у повідомленні.

Також у Міністерстві закордонних справ Норвегії підкреслили, що "цивільні особи не є законними цілями".

Ukraine's innocent school children and other civilians suffer under Russia's brutal waves of attacks lately on Kyiv and the rest of the country.



Civilians are not legitimate targets.



The same goes for humanitarians #NotATarget

Last night @NorChurchAid 's office was damaged https://t.co/eQP9ebkWjZ — Norway MFA (@NorwayMFA) September 2, 2024