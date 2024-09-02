Папа Римський вирушає у свою найтривалішу подорож

Папа Франциск під час загальної щотижевої аудієнції на площі Святого Петра, Ватикан, 6 березня 2024 р.

87-річний Папа Римський Франциск вирушає в найдовшу подорож за весь час свого понтифікату.

У понеділок понтифік розпочав 12-денний візит до чотирьох країн Південно-Східної Азії та південної частини Тихого океану: Індонезії, Папуа-Нової Гвінеї, Східного Тимору та Сінгапуру. Це одна з найдовших закордонних поїздок, у які будь-який Папа брав участь.

Як повідомляє CNN, ця подорож також підкреслює активізацію Католицької церкви у Азії.

44 попередні закордонні візити Франциска включали Південну Корею, Японію, Філіппіни, Таїланд, М’янму та Бангладеш. Він також призначив кардиналів з Філіппін і Південної Кореї на керівні посади у Ватикані.

“Азія завжди була серед пріоритетів Франциска”, — заявив CNN заявив представник Ватикану та близький радник Папи Римського священник Антоніо Спадаро, додавши, що Азія “є майбутнім світу в цей час”.

Перебуваючи в Індонезії, найбільш населеній мусульманській країні світу, Папа візьме участь у зустрічі з релігійними лідерами в мечеті Істікляль у Джакарті та підпише міжконфесійну декларацію з верховним імамом Індонезії.

Понтифік також відвідає Східний Тимор, 97% населення якого є католиками, що є найвищим показником за межами Ватикану.

Подорож Франциска до Папуа-Нової Гвінеї, країни, що найбільше потерпає від глобального потепління, яка має засвідчити зосередженість Папи на екологічних проблемах.

Нагадаємо, Франциск виступив проти заборони російської церкви в Україні. Раніше понтифік також заявляв, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів.