Папа Римський вирушає у свою найтривалішу подорож

87-річний Папа Римський Франциск вирушає в найдовшу подорож за весь час свого понтифікату.
У понеділок понтифік розпочав 12-денний візит до чотирьох країн Південно-Східної Азії та південної частини Тихого океану: Індонезії, Папуа-Нової Гвінеї, Східного Тимору та Сінгапуру. Це одна з найдовших закордонних поїздок, у які будь-який Папа брав участь.
Як повідомляє CNN, ця подорож також підкреслює активізацію Католицької церкви у Азії.
44 попередні закордонні візити Франциска включали Південну Корею, Японію, Філіппіни, Таїланд, М’янму та Бангладеш. Він також призначив кардиналів з Філіппін і Південної Кореї на керівні посади у Ватикані.
“Азія завжди була серед пріоритетів Франциска”, — заявив CNN заявив представник Ватикану та близький радник Папи Римського священник Антоніо Спадаро, додавши, що Азія “є майбутнім світу в цей час”.
Перебуваючи в Індонезії, найбільш населеній мусульманській країні світу, Папа візьме участь у зустрічі з релігійними лідерами в мечеті Істікляль у Джакарті та підпише міжконфесійну декларацію з верховним імамом Індонезії.
Понтифік також відвідає Східний Тимор, 97% населення якого є католиками, що є найвищим показником за межами Ватикану.
Подорож Франциска до Папуа-Нової Гвінеї, країни, що найбільше потерпає від глобального потепління, яка має засвідчити зосередженість Папи на екологічних проблемах.
Нагадаємо, Франциск виступив проти заборони російської церкви в Україні. Раніше понтифік також заявляв, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів.