​Рада прийняла за основу законопроєкт, що забороняє мобілізацію до 25 років

Верховна рада прийняла за основу законопроєкт 1379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що в першому читанні документ підтримали 295 парлментарів.

"Заблокували в цілому "слуги", - додав Железняк.

Наразі декілька опозиційних депутатів заблокували трибуну парламету із вимогою голосування за закон про заборону мобілізації до 25 років.

Що не так із мобілізацією до 25 років