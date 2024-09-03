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В Україні запускають Єдину платформу житлово-комунальних послуг

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

В Україні запускають Єдину платформу житлово-комунальних послуг
Засідання уряду, фото ілюстративне
Фото: КМУ

Під час засідання 3 вересня уряд ухвалив рішення про запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Кабміну. 

"Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг", – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

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