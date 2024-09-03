Упродовж доби Росія двічі атакувала Миколаївщину "Іскандерами"

Також ворог атакував область артилерією та дронами. Постраждалих немає.

Удень, 2 вересня, об 11:36 та уночі, 3 вересня, о 03:10 ворог атакував Вознесенський та Миколаївський райони Миколаївщини балістичними ракетами. Попередньо ворог запустив "Іскандер-М".

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, влучання відбулося на відкритих територіях за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Зранку, 2 вересня, о 08:00 ворог спрямував дрон типу FPV по с. Солончаки.

О 09:02 та зранку 3 вересня, о 04:54 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок влучання FPV-дрону, пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 2 вересня, о 16:27 ворог спрямував дрон типу FPV по місту Очаків, а о 18:08 завдав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У ніч на 3 вересня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу «Shahed-136/131».

У ніч на 3 вересня Україна знову перебувала під російським ударом. Ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму, керовану авіаракету Х-59/69 з російської Курської області і 35 ударних БпЛА типу Shahed. Їх він теж запустив з Криму і Курської області.