Росія вночі вдарила ракетами і дронами. Два "шахеди" полетіли на Бєлгородську область і окуповану частину Донецької

У ніч на 3 вересня Україна знову перебувала під російським ударом. Ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму, керовану авіаракету Х-59/69 з російської Курської області і 35 ударних БпЛА типу Shahed. Їх він теж запустив з Криму і Курської області.

Захисники збили 27 дронів, ще шість були локаційно втрачені. Інформації про руйнування і поранених немає, повідомили в Повітряних силах.

"Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.