Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи, - мер

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Один з нещодавних вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. На щастя - без жертв, постраждалих та руйнацій”, - написав мер Харкова.
Згодом він повідомив про удар по Салтівському району, внаслідок якого також минулося без постраждалих та руйнацій. Від обстрілу загорілась трава.
Пізніше по району приватного сектору в Київському районі прилетів КАБ. Від удару є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя, минулось без загиблих, постраждалих та пожежі.
- Росіяни 2 вересня вдарили по Київському району Харкова авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК). За даними ДСНС, унаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.