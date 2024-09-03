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Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи, - мер

На щастя, поки що минулося без жертв та постраждалих.

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи, - мер
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Один з нещодавних вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. На щастя - без жертв, постраждалих та руйнацій”, - написав мер Харкова.

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Згодом він повідомив про удар по Салтівському району, внаслідок якого також минулося без постраждалих та руйнацій. Від обстрілу загорілась трава.

Пізніше по району приватного сектору в Київському районі прилетів КАБ. Від удару є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя, минулось без загиблих, постраждалих та пожежі.

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