Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи, - мер

На щастя, поки що минулося без жертв та постраждалих.

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Один з нещодавних вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. На щастя - без жертв, постраждалих та руйнацій”, - написав мер Харкова.

Згодом він повідомив про удар по Салтівському району, внаслідок якого також минулося без постраждалих та руйнацій. Від обстрілу загорілась трава.

Пізніше по району приватного сектору в Київському районі прилетів КАБ. Від удару є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя, минулось без загиблих, постраждалих та пожежі.