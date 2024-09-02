Унаслідок обстрілу Харкова поранені люди

Постраждалі у стані середньої важкості.

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У Київському районі Харкова унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди. Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

Прол це повідомив мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Терехов повідомив про чотирьох постраждалих жінок. Вони у стані середньої важкості.

Обстеження місць прильотів продовжується.

Водночас Синєгубов зазначив, що постраждалих п'ятеро. Медики надають всю необхідну допомогу.

Є загорання гаражів. Ліквідація наслідків триває.

Російська армія уночі 2 вересня двічі атакувала Харків. Поранена одна людина – 66-річна жінка.