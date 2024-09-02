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Унаслідок обстрілу Харкова поранені люди

Постраждалі у стані середньої важкості. 

Унаслідок обстрілу Харкова поранені люди
Олег Синєгубов
Фото: скріншот

У Київському районі Харкова унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди. Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

Прол це повідомив мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Терехов повідомив про чотирьох постраждалих жінок. Вони у стані середньої важкості. 

Обстеження місць прильотів продовжується.

Водночас Синєгубов зазначив, що постраждалих п'ятеро. Медики надають всю необхідну допомогу. 

Є загорання гаражів. Ліквідація наслідків триває. 

Російська армія уночі 2 вересня двічі атакувала Харків. Поранена одна людина – 66-річна жінка. 

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