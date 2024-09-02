Унаслідок обстрілу Харкова поранені люди

У Київському районі Харкова унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди. Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.
Прол це повідомив мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.
Терехов повідомив про чотирьох постраждалих жінок. Вони у стані середньої важкості.
Обстеження місць прильотів продовжується.
Водночас Синєгубов зазначив, що постраждалих п'ятеро. Медики надають всю необхідну допомогу.
Є загорання гаражів. Ліквідація наслідків триває.
Російська армія уночі 2 вересня двічі атакувала Харків. Поранена одна людина – 66-річна жінка.