Росіяни поранили трьох жителів Херсонщини

Внаслідок російських обстрілів селища Кіндійка в Херсонській області постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, російські війська двічі атакували селище. Внаслідок удару близько 13:00 поранень зазнали 56-річна жінка та 60-річний чоловік. У потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

"Близько 14:00 внаслідок ворожого удару 52-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Потерпілий – під наглядом лікарів", — додали в ОВА.