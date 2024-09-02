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Росіяни поранили трьох жителів Херсонщини

Ворог здійснивв обстріл Кіндійки.

Росіяни поранили трьох жителів Херсонщини

Внаслідок російських обстрілів селища Кіндійка в Херсонській області постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, російські війська двічі атакували селище. Внаслідок удару близько 13:00 поранень зазнали 56-річна жінка та 60-річний чоловік. У потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення. 

"Близько 14:00 внаслідок ворожого удару 52-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Потерпілий – під наглядом лікарів", — додали в ОВА. 

  • Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Миролюбівка, Новоберислав, Качкарівка, Гаврилівка та місто Херсон. 
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