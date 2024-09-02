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Унаслідок обстрілів на Херсонщині поранено двох людей

Пошкоджено 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. 

Унаслідок обстрілів на Херсонщині поранено двох людей
Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілів росіян на Херсонщині поранено двох людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Миролюбівка, Новоберислав, Качкарівка, Гаврилівка та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. 

Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі. 

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

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