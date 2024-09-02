У Київській області внаслідок атаки пошкоджені будинки

Інформації про поранених немає.

У Київській області сьогодні вночі по ворожих цілях відпрацювала протиповітряна оборона. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків горіла лісова підстилка й трава у трьох районах.

Інформації про поранених немає, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко в Telegram. Відомо про пошкодження будинків.

“Надходить інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога”, – сказав він.