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У Київській області внаслідок атаки пошкоджені будинки

Інформації про поранених немає. 

У Київській області внаслідок атаки пошкоджені будинки
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У Київській області сьогодні вночі по ворожих цілях відпрацювала протиповітряна оборона. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків горіла лісова підстилка й трава у трьох районах.

Інформації про поранених немає, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко в Telegram. Відомо про пошкодження будинків. 

“Надходить інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога”, – сказав він. 

  • Вибухи лунали і в Києві. Пошкодження зафіксували в декількох районах, поранені двоє людей. Росіяни влаштували комбіновану атаку різними типами ракет.
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