На ній є фотографії понад 300 полеглих бійців.

У неділю, 31 серпня, на Софіївській площі у Києві відкрили виставку «Воїни світла», присвячену захисникам України, які загинули у війні проти Росії.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На виставці представлені понад 300 портретів полеглих українських воїнів, зокрема представників «Азову», 3 окремої штурмової бригади й «ССО Азов».

Фото: Віталій Ткачук Постер, присвячений захиснику Маріуполя Олегу Мудраку.

Фото: Віталій Ткачук Виставка «Воїни світла».

Фото: Віталій Ткачук Бійці «Азову» під час відкриття виставки.

Організаторкою виставки є мама загиблого воїна «Вектора» Віра Литвиненко. Вона – голова громадської організації «Родин загиблих захисників України «Серце нАЗОВні».

Пані Віра зауважила, що її організація хоче нагадати людям про те, завдяки кому Україну продовжує боротьбу проти російських агресорів.

«Цього разу на виставці представлено більше воїнів, зокрема з 3 штурмової бригади, «Азову», захисників Маріуполя, «ССО Азов». Ми розповідаємо людям про це, адже часто вони не знають ні наших героїв, ні про трагічні сторінки історії нашої держави, зокрема теракт в Оленівці. Люди повинні бачити ціну нашого життя. Хочеться, щоб на такі заходи ходило більше людей, але така реальність. Люди мають розуміти, що Україна продовжує боротися, зокрема, завдяки таким воїнам», – розповіла вона.

Фото: Віталій Ткачук Бійці «Азову» під час відкриття виставки.

Ця виставка уже втретє проходить у Києві. Цього разу організатори хочуть, щоб її відвідали учні столичних шкіл.

З таким проханням вони звернулися до Міністерства освіти України і департаменту освіти КМДА.

Виставка триватиме упродовж місяця, після чого її демонтують і покажуть в інших містах України.