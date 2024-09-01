Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 27 атак росіян, сім боїв ще тривають

Ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку.

Станом на 16.00 1 вересня на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення. На Покровському напрямку фіксують найбільше атак ворога: Сили оборони відбили 27 атак, сім боїв ще тривають.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей перебувають під артобстрілами з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Порозок, Дмитрівка та Високе. Противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах таких як Білопілля, Велика Писарівка, Бунякине та Ободи, загалом скинувши дев’ять КАБів.

Загарбник не припиняє бомбардування і своєї території - за наявною інформацією за сьогодні по території Курської області були чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Вісім боєзіткнень завершилися, ще два тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Роздолівка оборонцями української землі відбито п’ять атак противника.

На Краматорському підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Майське, ще одна атака триває в районі Маркового.

На Торецькому відбулося десять ворожих атак у районі Торецька та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще два боєвих зіткнення тривають. Противник активно застосовує штурмову авіацію.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають три атаки окупаційної армії. Поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.

На Времівському відбулись п’ять ворожих атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Триває бій.

На Оріхівському окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. Проте, ведуть постійні обстріли населених пунктів з усіх наявних зразків озброєння. Завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці.

На Придніпровському ворог безуспішно один раз спробував атакувати наших оборонців.