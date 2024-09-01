Дрони атакували кілька об’єктів у Росії. На НПЗ в Москві сталася пожежа

У ніч на 1 вересня внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на Конаковській ДРЕС у Тверській області Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Московській області безпілотники намагалися атакувати Каширську ГРЕС. У Москві дрон став причиною пожежі Московського нафтопереробного заводу в Капотні, там виникла пожежа, її гасять. Спочатку пожежі надали найвищий ступінь складності, проте потім його знизили.

Про постраждалих не повідомляється.

За повідомленнями московської влади, 158 безпілотників було нібито збито на підльоті до міста. Українські військові поки що не коментували цю інформацію.