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Дрони атакували кілька об’єктів у Росії. На НПЗ в Москві сталася пожежа

Росіяни стверджують, що уночі нібито збили 158 безпілотників.

Дрони атакували кілька об’єктів у Росії. На НПЗ в Москві сталася пожежа
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

У ніч на 1 вересня внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на Конаковській ДРЕС у Тверській області Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

У Московській області безпілотники намагалися атакувати Каширську ГРЕС. У Москві дрон став причиною пожежі Московського нафтопереробного заводу в Капотні, там виникла пожежа, її гасять. Спочатку пожежі надали найвищий ступінь складності, проте потім його знизили.

Про постраждалих не повідомляється.

За повідомленнями московської влади, 158 безпілотників було нібито збито на підльоті до міста. Українські військові поки що не коментували цю інформацію.

  • Україна закликає західних партнерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для ударів вглиб території РФ. Наразі ми завдаємо ударів по території ворога лише дронами. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.
  • У Росії також часто вибухали НПЗ після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора, тому є законними цілями. Однією з останніх атак було пошкоджено нафтопереробний завод у Туапсе. Нафтопереробний завод у цьому місті атакували і раніше. А в січні нафтобазу в Тупасе вразили дрони СБУ. 
  • У липні повідомлялося, що українські дрони вже поцілили у 200 об’єктів критичної інфраструктури РФ.
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