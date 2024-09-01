За добу на Херсонщині поранено одну людину, ще одна дістала поранення

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У Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Дар'ївка, Михайлівка, Понятівка, Придніпровське, Новоберислав, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Кізомис, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Як повідомлялося, вчора вранці внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув житель Берислава.