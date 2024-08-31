Ворог знову завдає ударів по Харкову

Пізно ввечері 31 серпня ворог знову почав завдавати ударів по Харкову.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдають ударів по Харкову!” – написав Синєгубов.

“Вибух у місті. Будьте обережні”, – повідомив Терехов.

Пізніше Синєгубов додав, що інформації щодо постраждалих не надходило. Триває огляд місць влучань у передмісті Харкова.

«Приліт» у Слобідському районі. Попередньо без постраждалих, написав Терехов.

За даними Синєгубов, внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих. Огляд екстреними службами продовжується.

На цю хвилину до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.

Кількість постраждалих зросла до двох: медики надали допомогу 20-річній дівчині.