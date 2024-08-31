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Ворог знову завдає ударів по Харкову

Мешканців просять перебувати в укриттях.

Ворог знову завдає ударів по Харкову
Фото: detector.media

Пізно ввечері 31 серпня ворог знову почав завдавати ударів по Харкову.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Окупанти завдають ударів по Харкову!” – написав Синєгубов. 

“Вибух у місті. Будьте обережні”, – повідомив Терехов.

Пізніше Синєгубов додав, що інформації щодо постраждалих не надходило. Триває огляд місць влучань у передмісті Харкова.

«Приліт» у Слобідському районі. Попередньо без постраждалих, написав Терехов.

За даними Синєгубов, внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих. Огляд екстреними службами продовжується.

На цю хвилину до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.

Кількість постраждалих зросла до двох: медики надали допомогу 20-річній дівчині.

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