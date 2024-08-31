В Україні у перший день осені очікується спека до +32°, без опадів

У Києві та Київській області 1 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

В Україні у перший день осені опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 32°, передає Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

“Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, у південних і східних областях 18-23°; вдень 27-32°”, - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 1 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у регіоні вночі буде 14-19°, вдень 27-32°, у столиці вночі 16-18°, вдень близько 30°.

За прогнозом синоптиків, у наступні два дні, 2 - 3 вересня, в Україні збережеться мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише у південно-східній частині, вдень 3 вересня і в Харківській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській та Одеській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, в західних областях 12-17°; вдень 27-32°.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-3 вересня в Україні, крім більшості районів Одеської області.

Згідно з їхнім прогнозом, 4 - 5 вересня у південній частині країни, 4 вересня і в більшості центральних та східних областей місцями пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 24-30°.

У столиці та Київській області в ці дні опадів не прогнозують. Температура у регіоні становитиме вночі 14-19°, вдень 24-29°, у Києві вночі буде 17-19°, вдень 27-29°.