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Зеленський: продовжуємо поповнювати обмінний фонд та витискаємо війну на російську територію

Також глава держави зауважив, що найбільше штурмів зараз на Покровському напрямку, де найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат.

Зеленський: продовжуємо поповнювати обмінний фонд та витискаємо війну на російську територію
Українська техніка на Сумщині, Курський напрямок
Фото: EPA/UPG

У вечірньому зверненні 31 серпня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. 

“Сьогодні говорив з Головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари”, – сказав президент.

Також глава держави обговорив з Головкомом деталі наступальних операцій – активні дії в Курській області. 

“Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!” – зазначив Зеленський. 

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