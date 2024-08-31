Також глава держави зауважив, що найбільше штурмів зараз на Покровському напрямку, де найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат.

У вечірньому зверненні 31 серпня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.

“Сьогодні говорив з Головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари”, – сказав президент.

Також глава держави обговорив з Головкомом деталі наступальних операцій – активні дії в Курській області.

“Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!” – зазначив Зеленський.