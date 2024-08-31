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Сухопутні війська ЗСУ: росіяни стирають Суджу на Курщині з лиця землі

Наразі з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей. Їм допомагають українські військові.

Сухопутні війська ЗСУ: росіяни стирають Суджу на Курщині з лиця землі
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі, знищуючи своїх же: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі. 

З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові. 

Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що “влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому”.

Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями. 

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у «кейсеваках» і всюди, де є поранені та хворі.

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