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На Полтавщині троє юнаків вчинили сексуальне насильство над підлітком. Батьки кривдників обійшлися штрафом 850 грн

Омбудсман Дмитро Лубінець терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

На Полтавщині троє юнаків вчинили сексуальне насильство над підлітком. Батьки кривдників обійшлися штрафом 850 грн
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Полтавщині за побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 грн.

З соцмереж стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство.

Після того як Омбудсман про це дізнався, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції. 

Встановили, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 грн.

Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити.

“З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження? І лише коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ”, – написав Лубінець.  

Омбудсман терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

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