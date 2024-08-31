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Росіяни відправляють спортсменів з окупованих українських територій на псевдохристиянські змагання

Йдеться про змагання “Віра та спорт” у Нижньому Новгороді.

Росіяни відправляють спортсменів з окупованих українських територій на псевдохристиянські змагання

Росіяни відправляють спортсменів з окупованих територіях України на псевдохристиянські збори.

Про це повідомили у Національному центрі спротиву.

Йдеться про змагання “Віра та спорт” у Нижньому Новгороді, куди у вересні поїдуть атлети. 

“Звичайно, що на змаганнях спортсменам будуть промивати мізки, адже це єдина дисципліна, де Кремль конкурентний”, ‒ додали у ЦНС.

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“Загарбники вбили спорт на тимчасово окупованих територіях й тепер використовують його залишки в пропагандистських цілях. Поки розвинені країни змагаються на олімпіадах та міжнародних чемпіонатах, терористи з Кремля сидять в ізоляції. Відтак всі спортсмени рф та з захоплених земель беруть участь в показових виставах”, ‒ зазначили у центрі.

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