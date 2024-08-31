Унаслідок удару по Харкову загинуло 6 осіб і постраждали 97. У місті оголосили траур (оновлено)

Внаслідок ворожого удару по Харкову за даними станом на ранок суботи постраждали 97 людей, з них ‒ 22 неповнолітніх.

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, сьогодні очільник ОВА повідомив про 6 жертв: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

З 22 постраждалих у п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини ‒ важкий.

Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста.

Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів та приміщення підприємства.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу та розбирати завали на місці влучання ворожої авіабомби, інформує ДСНС.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні в обласному центрі оголосили траур.