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Окупанти за добу завдали 312 ударів по Сумщині, є дві жертви

Російська армія обстріляла 42 населені пункти Сумської області.

Окупанти за добу завдали 312 ударів по Сумщині, є дві жертви

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 42 населені пункти Сумської області, є жертви і поранені, повідомили в Національній поліції.

Загалом зафіксовано 312 ударів з різних видів зброї. 

Унаслідок ворожих влучань загинуло дві цивільні особи, ще 17 отримали тілесні ушкодження, серед них 10-річна дитина.

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Крім того, пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, 19 багатоквартирних будинків, 14 приватних домоволодінь, 11 автомобілів, три адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури, три навчальні заклади, п`ять магазинів, два гаражі, станцію технічного обслуговування, церкву, ангар підприємства та газопровід.

У Сумах через пожежу, яка виникла унаслідок атаки РФ є перевищення рівня діоксидів сірки та азоту. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії.

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