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Мадуро видав Путіну двох колумбійців, які воювали за Україну

Добровольців іноземного легіону схопили в Каракасі та відвезли у Москву.

Мадуро видав Путіну двох колумбійців, які воювали за Україну
Два диктатори: Ніколас Мадуро та Путін
Фото: thebell.io

Двоє колумбійських добровольців, які влітку 2023 долучилися до іноземного легіону ЗСУ та брали участь у війні на боці України, були заарештовані у столиці Венесуели Каракасі та передані Росії.

Як пише видання Politico, Александр Анте та Хосе Арон Медіна поверталися на батьківщину через територію Венесуели. Під час затримання в них нібито знайшли документи, які підтверджували службу в українських військах, а також одяг з маркуванням батальйону "Карпатська Січ".

Журналісти вважають, що перший публічний випадок екстрадиції найманців, які воювали за Україну, є свідченням бажання незаконно оголошеного президентом Венесуели Ніколаса Мадуро укріпити альянс з Кремлем. 

Наразі колумбійці перебувають у Москві у слідчому ізоляторі Лефортово. Від російського "правосуддя" їм загрожує 15 років перебування за ґратами.  

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