Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні ввечері російська окупаційна армія вкотре обстріляла Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Ввечері під російський обстріл потрапив житель села Благовіщенське”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару окупантів 40-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Пораненого мирного мешканця доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Минулої доби на Херсонщині російська армія поцілила у ТЦ, магазин та пошту. Через російську агресію поранені шестеро жителів області.