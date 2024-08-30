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Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

40-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. 

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини
Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні ввечері російська окупаційна армія вкотре обстріляла Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Ввечері під російський обстріл потрапив житель села Благовіщенське”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок удару окупантів 40-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

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Пораненого мирного мешканця доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

  • Минулої доби на Херсонщині російська армія поцілила у ТЦ, магазин та пошту. Через російську агресію поранені шестеро жителів області.
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