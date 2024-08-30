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На Херсонщині російська армія поцілила у ТЦ, магазин та пошту, є поранені

Через ворожі обстріли у області поранені шестеро людей.

На Херсонщині російська армія поцілила у ТЦ, магазин та пошту, є поранені
Наслідки обстрілів, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині російська армія поцілила у ТЦ, магазин та пошту. Через російську агресію поранені шестеро жителів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Комишани, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Шостакове, Орлове, Архангельське, Потьомкине, Бургунка, Томарине, Качкарівка та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в поштове відділення, торгівельний центр та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку.

Нещодавно через обстріли у Херсонській області двоє людей загинули, 14 отримали поранення. 

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