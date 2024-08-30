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У Києві чоловіка затиснув вагон потяга метро

Постраждалого довелося діставати співробітникам ДСНС.

У Києві чоловіка затиснув вагон потяга метро
Фото: Telegram ДСНС

У столичному метрополітені ввечері у четвер було зупинено рух на станції "Університет". Чоловік 2004 року народження потрапив на колію і був затиснений під вагоном потяга.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на місце інциденту прибули рятувальники, які за допомогою шанцевого інструмента деблокували постраждалого. Чоловік був переданий медикам для госпіталізації: він залишився без ноги нижче коліна внаслідок травматичної ампутації.

КДМА пізніше підтвердила відновлення роботи червоної гілки підземки у звичайному режимі. За словами представників адміністрації, обставини інциденту з'ясують правоохоронні органи.

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