Боррель заявив, що багато керівників МЗС країн Євросоюзу підтримали операцію України в Курській області РФ

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний", - сказав дипломат.

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.

Про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів 29 серпня, передає "Європейська правда".

Дипломат сказав, що "Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний".

За словами Борреля, на засіданні "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Також глава євродипломатії згадав словами українського міністра Дмитра Кулеби про те, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", – підсумував Боррель.