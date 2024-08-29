Боррель заявив, що багато керівників МЗС країн Євросоюзу підтримали операцію України в Курській області РФ

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.
Про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів 29 серпня, передає "Європейська правда".
Дипломат сказав, що "Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний".
За словами Борреля, на засіданні "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.
Також глава євродипломатії згадав словами українського міністра Дмитра Кулеби про те, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".
"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", – підсумував Боррель.
- За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна контролює 1294 квадратних км у Курській області – це 100 населених пунктів.
- Заступник голови Центрального розвідувального управління Девід Коен прогнозує, що у Кремлі мають намір організувати контрнаступ для повернення контролю над Суджею та іншими втраченими населеними пунктами. Але ця операція буде "важким боєм" для російської армії.