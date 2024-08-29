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Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині загинула людина, ще шість поранено

Росіяни били по області з артилерії та дронами.

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині загинула людина, ще шість поранено
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 29 серпня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Протягом всього дня 29 серпня під російськими атаками були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади Дніпропетровської області. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор скинув на населені пункти понад десяток боєприпасів з БпЛА. Застосовував дрони-камікадзе, гатив з артилерії”, - написав Лисак. 

Внаслідок російського удару в Нікополі загинула 42-річна жінка

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Також за сьогодні через обстріли росіян постраждали шестеро людей. Чоловіки 60 і 67 років  отримали важкі поранення, крім того поранені жінки 19 і 59 років і чоловіки 74 і 30 років перебувають у стані середньої тяжкості. 

Обстрілами у Нікопольському районі пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж.  

Зокрема, були понівечені торговельний центр, навчальний заклад, вісім багатоквартирних будинків, 13 приватних осель, п’ять господарських споруд. Обстрілом були пошкоджені автівка, газогін, лінія електропередач

Вдень 29 серпня бійці ПвК “Схід” збили над областю розвідувальний дрон.

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