Українська армія не завжди потребує всю кількість техніки, яку виготовляють виробники.

Про це заявив президент Технологічних сил України Вадим Юник на першому закритому медіа-клубі ТСУ за участі провідних виробників оборонної індустрії країни та командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського.

На панелі "Технологічні перегони на фронті: роль ТСУ" Юник зазначив, що Технологічні сили виступають за контрольований експорт надлишкової техніки.

Фото: Олександр Ратушняк закритий медіа-клуб Технологічних сил України

"Тому що не завжди армія потребує всю кількість техніки, яку виготовляють виробники. Водночас від них вимагають продовжувати R&D, розширювати виробництво та відповідати на виклики фронту, що потребує додаткових коштів, яких держава не надає. До того ж, у 2024 році багато підприємств вже мають заборгованості від своїх інвесторів. Відкриття контрольованого експорту могло б частково вирішити цю проблему", - зауважив глава ТСУ.

Виконавча директорка Технологічних сил Катерина Михалко сказала, що ТСУ багато працює з проблемами законодавства, аби "виявляти аспекти, в яких ми, як держава, можемо працювати краще і нормотворче вирішувати ці речі, писати юридичні документи, рекомендації і взаємодіяти з державними органами влади".

Михалко відзначила , що українські розробники найкраще розуміють специфіку фронту і можуть робити зразки, які "дійсно є унікальними в світі".

"Але для певних категорій озброєння фінансування є критичним для розробки. І, наприклад, щоб зробити далекобійні дрони, контракту на три місяці буде недостатньо для того, щоб ця розробка дійсно була потім якісно реалізована і працювала. Тому державі дуже важливо навчитися фінансувати новітні розробки, які з'являються в Україні, бо ми робимо продукти, які в світі, можливо, ніхто повторити не може”, - пояснила виконавча директорка ТСУ.

Фото: Олександр Ратушняк розробки компаній-членів Технологічних сил України

Фото: Олександр Ратушняк розробки компаній-членів Технологічних сил України