Загалом по Україні - це вже 34-й рекрутинговий центр.

В Умані відкрився перший на Черкащині рекрутинговий центр Сил оборони, повідомляє Міноборони.

Отримати консультацію та при бажанні рекрутуватися можна за адресою вул.Європейська,1 в приміщенні ЦНАПу. Основне завдання спеціально навчених цивільних спеціалістів центру – надати консультацію, відповісти на всі запитання та допомогти особі долучитися до Сил оборони.

Консультацію можна також можна отримати за телефоном 0630500535 або написавши на адресу [email protected].

Зазначається, що важливою особливістю всіх центрів рекрутингу української армії є повний супровід людини протягом всього «шляху рекрута». Рекрутери допомагають оформлювати документи та контролюють кожний етап долучення до служби у війську до моменту, поки людина не опиниться в обраній військовій частині.

«В центрі рекрутингу військовозобов’язані у комфортних, сприятливих умовах зможуть самі обрати рід військ, а також визначитися з місцем та способом проходження служби», – підкреслив заступник голови Черкаської ОВА Антон Царюк.

Через центр рекрутингу української армії можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони. Всього доступно більше 10 тисяч вакансій, а їх кількість постійно збільшується.

«До мережі центрів по всій Україні вже звернулося понад 15 тисяч людей. Близько 1500 з них вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення», – зауважив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Актуальну інформацію про центри рекрутингу можна знайти на офіційному сайті.