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Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у тому, що вона обіцяла допомогти уникнути мобілізації

За це жінка захотіла отримати 17 тис. доларів.

Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у тому, що вона обіцяла допомогти уникнути мобілізації
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні впливом мешканці Харківської області, яка начебто обіцяла допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“30-річна підозрювана пообіцяла 32-річному чоловіку вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії, що мало надати змогу встановити групу інвалідності відповідно до захворювання “клієнта”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювана переконувала знайомого, що без хабаря він буде позбавлений можливості реалізувати свої законні права, а під її впливом чоловіку нададуть документ для перетину кордону, і всі дозволи будуть відкриті в електронному реєстрі “Оберіг”.

 

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За це жінка захотіла отримати 17 тис. доларів, і запевнила, що до суми входить і безперешкодний перетин кордону.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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