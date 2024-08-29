Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у тому, що вона обіцяла допомогти уникнути мобілізації

За це жінка захотіла отримати 17 тис. доларів.

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні впливом мешканці Харківської області, яка начебто обіцяла допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“30-річна підозрювана пообіцяла 32-річному чоловіку вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії, що мало надати змогу встановити групу інвалідності відповідно до захворювання “клієнта”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювана переконувала знайомого, що без хабаря він буде позбавлений можливості реалізувати свої законні права, а під її впливом чоловіку нададуть документ для перетину кордону, і всі дозволи будуть відкриті в електронному реєстрі “Оберіг”.

За це жінка захотіла отримати 17 тис. доларів, і запевнила, що до суми входить і безперешкодний перетин кордону.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.