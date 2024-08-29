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Військові озвучили проблеми при використанні дронів на війні

Серед найбільших - нестача власної вибухівки в Україні та укладання державних контрактів.

Військові озвучили проблеми при використанні дронів на війні
закритий медіа-клуб Технологічних сил України
Фото: Олександр Ратушняк

Військові озвучили головні проблеми при використанні дронів на війні.

З цього приводу на першому закритому медіа-клубі Технологічних сил України виступили аеророзвідник 72 ОМБр Ігор Луценко та заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук.

У заході взяли участь провідні виробники оборонної індустрії країни та командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Луценко розповів про проблему з вибухівкою, яку мають нести дрони, аби уразити ворожу ціль.

Ігор Луценко на закритому медіа-клубі Технологічних сил України 28 серпня 2024 року
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Луценко на закритому медіа-клубі Технологічних сил України 28 серпня 2024 року

"У країні третій рік йде війна, і в нас досі жодного виробництва власної вибухівки. І спитайте в кожного підрозділу, де вони її беруть. ФПВ-дрон чи будь-яка інша безпілотна система повинна нанести ураження чимось. Без вибухівки це зробити неможливо. У кожного підрозділу зараз йде квест, де взяти вибухівку. І найголовніше — мати юридичне право її застосовувати, тому що на даний момент її немає", - розповів військовий.

Цісарук, у свою чергу, відзначив, що держава "справді дуже сильно включилась у цьому році в забезпечення" дронами і "якщо ми говоримо про якесь масове забезпечення, то держава, звичайно, на першому місці і вже перекрила волонтерів". 

За словами військового, основним постачальником дронів у цьому році "точно буде держава". Але виникає проблема з укладенням контрактів.

"Є системна проблема в тому, що державний контракт, особливо якщо йдеться про певний виріб, може стати неактуальним за півроку, вимагаючи додаткової доопрацювання. Державі дуже важко перезаключити цей контракт з виробником, що ставить під загрозу оперативне впровадження необхідних змін", - розповів Цісарук.

  • Закритий медіа-клуб ТСУ відбувся 28 серпня.
  • До заходу долучилися представники компаній-членів Технологічних сил, які спеціалізуються на розробці та виробництві оборонних технологій. Серед них - UkrSpecSystems, Airlogix, Roboneers, Центр Досліджень Безпілотних Систем, Omnitech, Infozahyst, Himera, Vyriy Drones, Reactive Drones, FRDM, Warbirds, Huless, Oko Camera, DeViro, The Fourth Law, Athlon Avia, Quantum Systems, PG Robotics, Taf Drones.
  • Технологічні сили України – це об’єднання провідних приватних виробників інноваційних зразків озброєння для захисників. Вони посилюють українську армію роботизованими системами та програмними продуктами з 2014 року.
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