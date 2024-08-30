В ОП і Міноборони озвучили подробиці переговорів української делегації із главою Пентагону

Серед основних тем - оперативніше постачання допомоги з оголошених пакетів і спільне виробництво зброї.

Зустріч Рустема Умєрова і Ллойда Остіна у Вашингтоні, 30 серпня 2024 року

Українська делегація, яка розпочала візит до Вашингтону, провела першу зустріч із американським міністром оборони Ллойдом Остіном.

Як ідеться на сайті Президента України, у зустрічі взяли участь керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ Микола Шевцов.

Єрмак і Умєров розповіли Останію про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи. Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури.

Фото: ОПУ Ллойд Остін і Андрій Єрмак

Єрмак наголосив на тому, що для нашої держави надзвичайно важливо якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.

На зустрічі говорили також про тренування українських бійців і спільне виробництво зброї.

Міноборони США повідомило, що зустріч відбувається перед засіданням у форматі "Рамштайн", яке пройде наступного тижня у Німеччині.

Остін заявив на зустрічі з українською делегацією, що партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет.

Рустем Умєров підкреслив, що з Остіном зосередилися на розвитку української оборонної промисловості.

"За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - зазначив міністр.