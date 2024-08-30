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В ОП і Міноборони озвучили подробиці переговорів української делегації із главою Пентагону

Серед основних тем - оперативніше постачання допомоги з оголошених пакетів і спільне виробництво зброї.

В ОП і Міноборони озвучили подробиці переговорів української делегації із главою Пентагону
Зустріч Рустема Умєрова і Ллойда Остіна у Вашингтоні, 30 серпня 2024 року
Фото: ОПУ

Українська делегація, яка розпочала візит до Вашингтону, провела першу зустріч із американським міністром оборони Ллойдом Остіном.

Як ідеться на сайті Президента України, у зустрічі взяли участь керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ Микола Шевцов.

Єрмак і Умєров розповіли Останію про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи. Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури.

Ллойд Остін і Андрій Єрмак
Фото: ОПУ
Ллойд Остін і Андрій Єрмак

Єрмак наголосив на тому, що для нашої держави надзвичайно важливо якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.

На зустрічі говорили також про тренування українських бійців і спільне виробництво зброї.

Міноборони США повідомило, що зустріч відбувається перед засіданням у форматі "Рамштайн", яке пройде наступного тижня у Німеччині.

Остін заявив на зустрічі з українською делегацією, що партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет.

Рустем Умєров підкреслив, що з Остіном зосередилися на розвитку української оборонної промисловості. 

"За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - зазначив міністр.

  • 30 серпня українська делегація почала свій візит до Вашингтона.
  • Раніше видання Politico зазначало, що представники української влади готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть уразити Сили оборони, якщо Вашингтон скасує обмеження на використання своєї зброї. 
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