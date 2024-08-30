Українська делегація почала візит до Вашингтона

США відвідують Єрмак, Свириденко, Умєров, їхні заступники і радники, а також представники Генштабу ЗСУ.

Українська делегація почала свій візит до Вашингтона.

Як повідомив Офіс Президента України, очолює делегацію віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також у складі делегації перебувають керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ Микола Шевцов, заступники керівника ОПУ Микола Точицький та Олена Ковальська, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк і радниця очільника ОПУ Дарія Зарівна.