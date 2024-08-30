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Боррель сказав, що приїде в Україну у вересні-жовтні й повідомив про відкриття Офісу оборонних інновацій від ЄС

Офіс можуть відкрити у вересні.

Боррель сказав, що приїде в Україну у вересні-жовтні й повідомив про відкриття Офісу оборонних інновацій від ЄС
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував свій візит в Україну у вересні-жовті, передає "Інтерфакс-Україна".

Боррель хоче побувати у нашій державі до закінчення терміну повноважень на посаді, аби, за його словами, "зробити останній поштовх нашій співпраці з Україною щодо військової підтримки її оборони".

Також дипломат анонсував відкриття у Києві Офісу оборонних інновацій від ЄС.

"Ми маємо інтегрувати українську оборону в нашу промислову базу. Багато чого можна навчитися в українців, щоб збільшити свої інновації в галузі оборони, і саме тому ми відкриваємо Офіс інновацій у сфері оборони Європейського Союзу в Києві. Разом із Комісією. Його буде відкрито найближчим часом, можливо, у вересні", - розповів Боррель.

  • Раніше Європейська рада узгодила на посаду глави євродипломатії замість Жозепа Борреля естонську прем’єрку Каю Каллас. 
  • Офіційне призначення має відбутися на першій сесії нового складу Європарламенту.
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