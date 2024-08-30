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​Росіяни скинули КАБи на Глухів у Сумській області

Відомо про одну потерпілу.

​Росіяни скинули КАБи на Глухів у Сумській області
Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року
Фото: Сумська обласна прокуратура

На цивільну інфраструктуру Глухова, що у Сумській області, росіяни скинули керовані авіабомби.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Обстріл зафіксували близько 4.30 ранку. Росіяни скинули, за попередніми даними, шість КАБів. 

Унаслідок атаки поранена 77-річна жінка. Також пошкоджені три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року

  • Крім того, у Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Обстріл стався уночі. Поранені понад десяток людей.
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