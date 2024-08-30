На цивільну інфраструктуру Глухова, що у Сумській області, росіяни скинули керовані авіабомби.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Обстріл зафіксували близько 4.30 ранку. Росіяни скинули, за попередніми даними, шість КАБів.

Унаслідок атаки поранена 77-річна жінка. Також пошкоджені три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Глухова 30 серпня 2024 року