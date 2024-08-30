На цивільну інфраструктуру Глухова, що у Сумській області, росіяни скинули керовані авіабомби.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Обстріл зафіксували близько 4.30 ранку. Росіяни скинули, за попередніми даними, шість КАБів.
Унаслідок атаки поранена 77-річна жінка. Також пошкоджені три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.
- Крім того, у Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Обстріл стався уночі. Поранені понад десяток людей.