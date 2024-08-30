У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Іловайськ. Десять років
Іловайськ. Десять років
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Поранені дев'ятеро людей

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Поранені дев'ятеро людей
Фото: Wikimedia

У Сумах через нічний російський авіаудар поранені дев'ятеро людей. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії, уточнили в Офісі генпрокурора

30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. 

Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев'ятеро осіб.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Раніше у ОВА повідомили, що Росія поцілила по цивільній інфрастурктурі і порадили щільно зачинити вікна та не виходити на вулицю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies