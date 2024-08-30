Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2928 людей, у тому числі 238 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 11 отримали поранення, очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 серпня.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків; у Гірнику пошкоджено 2 будинки, ще по 1 — у Вовченці та Ізмайлівці. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Мирноградська громади.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, також у громаді зруйновано 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки. Пошкоджено 1 об'єкт у Тарасівці Іллінівської громади. У Костянтинівці 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, водогін, лінію електропередач і 2 автівки.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок, ще один — у Серебрянці.

Зазначимо, у ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області. Було збито 12 дронів, ще чотири впали.