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Ворог за добу здійснив 17 обстрілів прикордоння Чернігівщини

Серед іншого, постраждали житлові будинки та господарчі споруди.

Ворог за добу здійснив 17 обстрілів прикордоння Чернігівщини
Фото: фейсбук / В’ячеслав Чаус

За добу 29 серпня ворог здійснив 17 обстрілів (52 вибухи) по Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. 

Новгород-Сіверська громада: у селі пошкоджено магазин, в сусідньому – приватний будинок. 

Семенівська громада: у селі згоріли дві господарчі будівлі, в іншому згоріли 5 будинків і 2 господарчі будівлі.

Попередньо, без постраждалих.

Зазначимо, у ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області. Було збито 12 дронів, ще чотири впали.

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