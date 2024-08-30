Ворог за добу здійснив 17 обстрілів прикордоння Чернігівщини

За добу 29 серпня ворог здійснив 17 обстрілів (52 вибухи) по Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Новгород-Сіверська громада: у селі пошкоджено магазин, в сусідньому – приватний будинок.

Семенівська громада: у селі згоріли дві господарчі будівлі, в іншому згоріли 5 будинків і 2 господарчі будівлі.

Попередньо, без постраждалих.

Зазначимо, у ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області. Було збито 12 дронів, ще чотири впали.