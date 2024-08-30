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Росія атакувала українців балістичною "Іскандер-М" і 18 дронами

Захисники збили 12 дронів, ще чотири впали. 

У ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області.

Україні вдалося збити 12 дронів. Для відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)", – повідомив він.

Уночі Росія атакувала балістикою і ударними БпЛА
Фото: Повітряні сили в Telegram
Уночі Росія атакувала балістикою і ударними БпЛА

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

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