Росія атакувала українців балістичною "Іскандер-М" і 18 дронами

Захисники збили 12 дронів, ще чотири впали.

У ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області.

Україні вдалося збити 12 дронів. Для відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)", – повідомив він.

Фото: Повітряні сили в Telegram Уночі Росія атакувала балістикою і ударними БпЛА

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.