На Харківщині через обстріли РФ постраждали 4 людей, пошкджене підприємство

Через російські обстріли на Харківщині упродовж доби постраждали четверо людей. Унаслідок обстрілів горіли будинки, автомобілі, трава та ліс.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 30 серпня, близько 02:40 у с. Богуславка Ізюмського району унаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. Перед цим, о 00:16 за межами села через обстріл горів автомобіль.

Фото: Харківська ОВА Знищений обстрілом автомобіль

Фото: Харківська ОВА Частина знищеного авто

Увечері, о 20:25 у м. Ізюм у наслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

Біля 17:20 у с. Осинове Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

О 16:22 у с. Новоосинове Куп'янського району через обстріл з РСЗВ горів будинок, господарча споруда, літня кухня, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

Біля 14:56 у с. Замулівка Чугуївського району унаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.

О 13:32 за межами с. Новоплатонівка Ізюмського району унаслідок обстрілу FPV-дроном горіла трава на площі 1,8 га.

Близько 10:32 у м. Золочів Богодухівського району унаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі більше 5 га.

Біля 08:21 у с. Зарічне Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 800 м².

Вчора вранці, о 08:00 у с. Одноробівка Богодухівського району через обстріл пошкоджено квартиру.