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ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони знищили 1200 окупантів та 23 ворожі артсистеми упродовж доби

Від початку війни армія противника втратила близько 613 590 осіб.

​Сили оборони знищили 1200 окупантів та 23 ворожі артсистеми упродовж доби
війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1200 окупантів, 23 артилерійські системи, 3 танки та по одному РСЗВ і ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 613 590 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8574 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
  • артилерійських систем –  17572 (+23) од,
  • РСЗВ – 1175 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Нещодавно на Краматорському напрямку українські військові із ПЗРК збили ворожий Су-25.

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