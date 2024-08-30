​Сили оборони знищили 1200 окупантів та 23 ворожі артсистеми упродовж доби

Нещодавно на Краматорському напрямку українські військові із ПЗРК збили ворожий Су-25.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1200 окупантів, 23 артилерійські системи, 3 танки та по одному РСЗВ і ППО.

Від початку війни армія противника втратила близько 613 590 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies