​Сили оборони знищили 1200 окупантів та 23 ворожі артсистеми упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони знищили 1200 окупантів, 23 артилерійські системи, 3 танки та по одному РСЗВ і ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 613 590 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8574 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
- артилерійських систем – 17572 (+23) од,
- РСЗВ – 1175 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).
Дані уточнюються.
Нещодавно на Краматорському напрямку українські військові із ПЗРК збили ворожий Су-25.