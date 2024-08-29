На Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, - Генштаб

На Курахівському напрямку відбулось 30 боєзіткнень, на Куп’янському - 24, ще 20 - на Лиманському.

Станом на 22:00 29 серпня відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована.

Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танка, бойова броньована машина та дві артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На даний час триває п’ять ворожих атак.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті нашими захисниками.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку три атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Сьогодні слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка - справжні захисники країни, сильні, мужні, сміливі, витривалі.