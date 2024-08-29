Внаслідок російських обстрілів поранено троє мирних мешканців Сумщини

Сьогодні, 29 серпня, російських обстрілів зазнали Ворожбянська, Юнаківська, Великописарівська, Свеська, Ямпільська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Білопільська, Середино-Будська, Миропільська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 78 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 198 вибухів.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дронами поранення отримали троє цивільних людей.

По Краснопільській та Дружбівській громадам росіяни били дронами, артилерією та мінометами.

Есманьську громаду атакували КАБами, дроном, артилерією та мінометами.

Також КАБами атакували Миколаївську та Ворожбянську громади.

По Березівській громаді окупанти били FPV-дроном та КАБами, а по Свеській - КАБами та артилерією.

Білопільську громаду російська армія атакувала КАБами, мінометами та FPV-дроном.

Великописарівську громаду окупаційна армія обстріляла з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили удар БПЛА типу "Ланцет", а по Миропільській, Зноб-Новгородській та Шалигинській громадам - з мінометів.

FPV-дронами армія РФ била по Новослобідській та Ямпільській громадам.