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Боррель: кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території РФ

Боррель додав, що “це не рішення на європейському рівні".

Боррель: кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території РФ
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Очільники МЗС країн Європейського Союзу сьогодні, 29 серпня, обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Зрештою, висновок полягає в тому, що це – рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", – повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель.

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Він зауважив, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".

Боррель додав, що “це не рішення на європейському рівні".

  • Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.
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