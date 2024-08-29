Боррель: кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території РФ

Боррель додав, що “це не рішення на європейському рівні".

Очільники МЗС країн Європейського Союзу сьогодні, 29 серпня, обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Зрештою, висновок полягає в тому, що це – рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", – повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель.

Він зауважив, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".

Боррель додав, що “це не рішення на європейському рівні".